Орнитолог Коблик посоветовал не отваривать зерно для подкормки птиц зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Черный хлеб и соленое сало категорически не подходят для подкормки птиц, предупредил в беседе с Москвой 24 орнитолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова Евгений Коблик.

12 ноября отмечается Синичкин день, который посвящен помощи зимующим птицам. Эксперт напомнил, что с приходом холодов пернатых действительно важно подкармливать, чтобы помочь им поддерживать тепло и активность.

Лучше всего для этого подойдет зерновая смесь. Можно, например, использовать ту, что продают для попугаев, канареек. Они обеспечивают разнообразный рацион, ведь содержат сразу много всего полезного: конопляное семя, подсолнечное, просо и так далее, отметил ученый.





Евгений Коблик орнитолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова А вот отваривать зерно, как некоторые советуют, ни к чему. В целом это противоестественно, ведь в природе птицы не собирают уже приготовленную еду. К тому же у воробьинообразных, особенно у чижа, щегла, зяблика, клюв устроен таким образом, чтобы шелушить зерна. Не стоит нарушать этот нормальный для них ход вещей.

По этой же причине лучше подкармливать птиц просом, а не пшеном, которое уже подверглось обработке. Тем более что голое зерно со временем окисляется, в результате чего меняются его вкусовые качества, да и для пищеварения это не очень хорошо, подчеркнул орнитолог.

"Особенно вредны для птиц соленые продукты. Их организм не приспособлен к большому количеству соли, поэтому происходят сбои в обмене веществ. Так что, вешая куски сала для синиц, дятлов и поползней, важно следить, чтобы оно было несоленое", – подчеркнул орнитолог.

Негативно сказывается на обмене веществ птиц и жареная пища. Поэтому те же подсолнечные семечки должны быть исключительно сырыми, добавил эксперт.





Евгений Коблик орнитолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник сектора орнитологии Зоологического музея МГУ имени М. В. Ломоносова Что касается хлеба, то белый еще как-то допустим в питании птиц, хотя никаких полезных элементов они из него не получают. Поэтому тем же уткам лучше вместо него брать комбикорм. Черным же хлебом совсем не стоит подкармливать, потому что пищеварительная система пернатых справляется с ним с большим трудом.

Кормушку удобнее всего выбирать со специальным дозатором, в который можно сразу насыпать много зерна, оно будет высыпаться в общий отсек по мере того, как съедается предыдущая порция. Это избавит от необходимости каждый день приносить корм.

"Кроме того, для мелких птиц важно оборудовать кормушку в виде небольшого ящичка с низкой крышкой, чтобы крупные виды, такие как голуби, не разгоняли их и не оставляли без еды", – пояснил Коблик.

Он отметил, что сейчас популярно сооружать кормушки из пластиковых бутылок. Однако это не самый удачный вариант: они получаются очень легкими, и даже небольшой ветер постоянно их раскачивает, из-за чего птицы, даже такие смелые, как синицы, боятся в них залезать. К тому же в прорезях получаются очень острые края, о которые птицы могут пораниться, предупредил эксперт.

Ранее сотрудник координационного центра Союза охраны птиц России, орнитолог Елена Чернова рассказала, что любимым лакомством снегирей являются семена ясеня. Поэтому наличие в районе этих деревьев повышает вероятность встретить птицу. Также снегири порой спускаются к прикормочным площадкам, иногда обедают на плодовых деревьях.

