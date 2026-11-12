Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Культбригада Москонцерта выполнит гуманитарную миссию в Туапсинский район Краснодарского края. Ее целью является поддержка жителей Алешек Херсонской области, которые находятся в пунктах временного размещения, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках миссии артисты намерены провести благотворительные выступления и доставить гуманитарную помощь, которая была собрана Москонцертом, столичным департаментом культуры, фондом Никиты Томилина и Ассамблеей народов России.

"Мы неоднократно проезжали этот городок, казавшийся тогда нежилым, направляясь к нашим военнослужащим. Особенно запомнилось начало 2023 года, когда использование телефонов было ограничено: любой сигнал мог привести к обстрелу. Все это время мы думали, как помочь жителям Алешек", – отметил гендиректор Москонцерта Илья Бачурин.

Режим прекращения огня в Алешках действовал с 27 октября до конца 1 ноября. Гуманитарная миссия прошла успешно, нарушений зафиксировано не было. Благодаря миссии удалось доставить жителям необходимую помощь и эвакуировать около 800 человек.

По словам уполномоченной по правам человека в России Яны Лантратовой, в настоящее время стороны прорабатывают возможность продолжения гуманитарных миссий. При этом первая леди США Мелания Трамп выразила надежду на то, что это поспособствует урегулированию украинского конфликта и установлению прочного мира.

