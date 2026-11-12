Hraparak.am: Армения намерена сменить посла в России

Фото: ТАСС/пресс-служба СФ РФ

Армянские власти намерены сменить посла в России Гургена Арсеняна. Об этом сообщает местный портал hraparak.am со ссылкой на источники.

Арсенян был назначен послом в Москве в августе 2024 года. По информации портала, в Ереване решили заменить дипломата еще летом, однако назначение нового руководителя дипмиссии затянулось.

"Власти РА намерены направить в Москву 67-летнего Самвела Мкртчяна, ранее работавшего послом Армении в европейских странах", – говорится в публикации.

В 2004–2010 годах дипломат также был представителем Армении при НАТО. При этом кандидатура Мкртчяна может быть не согласована.

Накануне участники саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приняли решение лишить Армению права голоса и возможности назначать своих представителей на ответственные должности в объединении. Таким образом, в отношении Армении применили статью 25 Устава организации. Согласно ему, вернуть свои права в ОДКБ можно в случае "полного погашения задолженности".

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Армения де-факто не принимает участия в работе ОДКБ. По его словам, Ереван публично высказался о том, насколько целесообразно его дальнейшее участие в организации.