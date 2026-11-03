Пашинян заявил, что Армения может официально подать заявку на вступление в ЕС в 2027 году

Фото: kremlin.ru

Армения может официально подать заявку на вступление в Евросоюз в 2027 или 2028 году. Об этом заявил премьер-министр страны Никол Пашинян в интервью Euronews.

Он затруднился ответить, насколько реалистичными являются эти планы в текущем году, но добавил, что в 2027–2028 годах заявка на вступление в Евросоюз может быть подана.

Ранее лидер Демократической партии Арам Саркисян сообщил, что Пашинян пересматривает некоторые свои позиции по поводу вступления страны в ЕС. По словам политика, глава правительства утверждает, что процесс интеграции с Европой зависит от того, примет ли сообщество Армению в свои ряды и проголосует ли за это армянский народ. Саркисян назвал это попыткой дать задний ход: парламент республики уже принял закон о курсе на ЕС.

Он добавил, что армянское общество разделено. Часть граждан, по его мнению, подпала под "авантюрные замыслы руководства" о необходимости диверсифицировать внешнюю торговлю и внешнюю политику и двигаться в сторону ЕС, "который нас не ждет" и даже не приглашал Армению.

Между тем Пашинян отмечал, что Армения понимает невозможность одновременного членства в Евразийском экономическом союзе и Евросоюзе. При этом директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников предупредил, что выход страны из ЕАЭС спровоцирует значительные экономические и социальные последствия для республики.