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28 октября, 08:48

Политика

Экс-генсек ОДКБ Бордюжа призвал исключить Армению из организации

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Армению следует вывести из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ): страна не участвует в работе объединения и не платит взносы, но при этом каждое решение приходится согласовывать с Ереваном. Об этом РИА Новости заявил бывший генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа.

Он объяснил механизм, из-за которого возникла проблема: решения в организации принимают консенсусом, поэтому республика, формально сохраняющая членство, продолжает влиять на общую повестку.

"Если они приостанавливают участие, но не выходят, они остаются полноправными членами ОДКБ. А эта позиция сегодня уже, по сути, противоречит тому, что делается в ОДКБ", – пояснил Бордюжа.

По его мнению, порядочнее было бы, если бы Ереван полностью вышел из организации. Если же этого не происходит, Армению надо исключить.

"Если по-серьезному, они должны просто взять и выйти, если это серьезные партнеры", – добавил собеседник агентства.

Ранее действующий генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщил, что Армения де-факто уже вышла из организации. Он подтвердил, что по каждому вопросу от Еревана поступает ответ, однако он не участвует в обсуждении и принятии решений, но и не возражает против их принятия в ограниченном формате.

Путин заявил, что принятие закона о начале вступления Армении в ЕС означает выход из ЕАЭС

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