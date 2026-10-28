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28 октября, 09:01

Политика

Захарова заявила, что Запад в попытках изоляции России потерпел фиаско

Фото: mid.ru

Кампания Запада по изоляции России провалилась. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, западные страны "унижаются", пытаясь реализовать эти планы. Она обратила внимание, что представители Запада уже спорят между собой о том, кто кому звонил.

"Это карикатура их политики", – сказала Захарова.

Ранее Владимир Путин заявил, что никакой международной изоляции России изначально не было. По его словам, инициатором этих попыток была прежняя администрация Соединенных Штатов.

Президент, комментируя прагматизм Вашингтона, отметил, что Штатам было выгодно, чтобы проекты с Россией не прекращались. При этом он назвал именно страны Африки и Азии надежными партнерами РФ.

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