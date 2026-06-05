Путин заявил, что никакой международной изоляции РФ изначально не было

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Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ заявил, что никакой международной изоляции России изначально не было.

"Инициатором попыток этой изоляции была прежняя администрация Соединенных Штатов, и потом сателлиты в Европе за этим последовали. Они на сегодняшний день преуспели в этом больше администрации США", – сказал президент РФ.

Страна не была изолирована в том числе за счет продолжения сотрудничества с некоторыми компаниями из США. Путин, комментируя прагматизм Вашингтона, отметил, что Штатам было выгодно, чтобы проекты с Россией не прекращались.

"У нас не прекращаются энергетические проекты на Дальнем Востоке с некоторыми странами, которые тоже формально объявили о выходе из проекта, по многим другим направлениям", – пояснил российский лидер.

При этом Путин назвал именно страны Африки и Азии надежными партнерами РФ.

Ранее президент РФ на встрече с руководителями ведущих мировых информагентств в рамках ПМЭФ назвал Китай и Россию естественными партнерами. По его словам, страны являются соседями с огромной общей границей.

Путин также прокомментировал заявления о том, что российская сторона якобы поменяла свою политику и сделала "разворот в сторону Азии". Лидер России напомнил, что договор, который лежит в основе взаимодействия с Китаем и является базой для достижения определенных результатов, был подписан еще в 2001 году.