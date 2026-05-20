SC: Европа оказалась в изоляции из-за визита Путина в Китай

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Европа оказалась в изоляции на фоне визита Владимира Путина в Китай. Таким мнением поделился политический обозреватель Лоренцо Пачини в статье для издания Strategic Culture.

"На фоне этой глобальной перестройки Европа оказалась в чрезвычайно уязвимом положении, страдая от хронического стратегического дефицита, который лишает ее возможности выступать в качестве самостоятельного игрока в решении важнейших международных вопросов", – указал Пачини.

Он считает, что на сегодня Россия, США и Китай способны сформировать новый мировой порядок, в котором Европа окажется в позиции подчиненного, а не лидера.

Путин прибыл в Пекин с официальным визитом 19 мая. В столице Китая его встретили представители принимающей стороны.

Основные мероприятия в рамках двухдневного визита запланированы на 20 мая. Сначала пройдет торжественная церемония встречи российской делегации на площади Тяньаньмэнь, после чего в Доме народных собраний состоятся переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Поездка российского лидера в Китай посвящена 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. По итогам встреч в различных форматах ожидается подписание около 40 документов.