Музей истории Холокоста отказался принимать рэпера Канье Уэста

Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale

Национальный музей Холокоста в Амстердаме отказался принимать рэпера Канье Уэста. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Нидерландскую радиовещательную корпорацию.

Рэпер ранее выступил в нидерландском Арнеме перед 40 тысячами зрителей. Демонстранты собрались у стадиона с плакатами, где были написаны антисемитские и пронацистские высказывания Уэста.

У входа на стадион случилась давка, однако выступление прошло без серьезных инцидентов. Правоохранители арестовали двух мужчин по подозрению в нарушении общественного порядка, он они не были демонстрантами. Также удалили трех человек с плакатами о Холокосте.

Мэр Арнема Ахмед Маркуш пригласил Уэста посетить Национальный музей Холокоста и возложить венок к памятнику вместе с главным раввином. Однако представитель Еврейского культурного квартала и музея подчеркнул, что учреждение было неприятно удивлено приглашением и не будет способствовать посещению.

В феврале 2025 года Уэст написал в своих соцсетях, что является нацистом, а также признавался в симпатии к Адольфу Гитлеру. Позже он заявил, что не разделяет эту идеологию.

Через время рэпер разозлил фанатов желанием выпустить колье со свастикой. Некоторые поклонники отметили, что музыканту "надо успокоиться". Сам Уэст признался, что 25 лет назад попал в аварию, в результате которой повредил лобную долю головного мозга. Травма спровоцировала развитие биполярного расстройства.

