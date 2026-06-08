Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 15:25

Шоу-бизнес

Музей истории Холокоста отказался принимать рэпера Канье Уэста

Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale

Национальный музей Холокоста в Амстердаме отказался принимать рэпера Канье Уэста. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Нидерландскую радиовещательную корпорацию.

Рэпер ранее выступил в нидерландском Арнеме перед 40 тысячами зрителей. Демонстранты собрались у стадиона с плакатами, где были написаны антисемитские и пронацистские высказывания Уэста.

У входа на стадион случилась давка, однако выступление прошло без серьезных инцидентов. Правоохранители арестовали двух мужчин по подозрению в нарушении общественного порядка, он они не были демонстрантами. Также удалили трех человек с плакатами о Холокосте.

Мэр Арнема Ахмед Маркуш пригласил Уэста посетить Национальный музей Холокоста и возложить венок к памятнику вместе с главным раввином. Однако представитель Еврейского культурного квартала и музея подчеркнул, что учреждение было неприятно удивлено приглашением и не будет способствовать посещению.

В феврале 2025 года Уэст написал в своих соцсетях, что является нацистом, а также признавался в симпатии к Адольфу Гитлеру. Позже он заявил, что не разделяет эту идеологию.

Через время рэпер разозлил фанатов желанием выпустить колье со свастикой. Некоторые поклонники отметили, что музыканту "надо успокоиться". Сам Уэст признался, что 25 лет назад попал в аварию, в результате которой повредил лобную долю головного мозга. Травма спровоцировала развитие биполярного расстройства.

Читайте также


шоу-бизнесза рубежом

Главное

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика