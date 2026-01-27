Форма поиска по сайту

27 января, 20:53

Шоу-бизнес

Канье Уэст рассказал, что лечился в Швейцарии из-за глубокой депрессии

Фото: AP Photo/Ashley Landis

Американский рэпер Канье Уэст, также известный как Ye, рассказал Vanity Fair о том, что лечился в реабилитационном центре в Швейцарии из-за глубокой депрессии.

Артист признался, что 25 лет назад попал в аварию, в результате которой повредил лобную долю головного мозга. Травма спровоцировала развитие биполярного расстройства.

По его словам, "помешательство" на нацистской символике и антисемитизме в последние годы связано с маниакальными эпизодами, один из которых случился в начале 2025 года и продолжался четыре месяца.

Уэст добавил, что обратиться за медицинской помощью его убедила жена Бьянка Сенсори. Однако к концу маниакального эпизода рэперу изменили лекарства, что спровоцировало "действительно глубокую депрессию".

"Поймите, биполярное (расстройство – Прим. ред.) – это заболевание. Это одна из самых смертоносных несмертельных болезней", – указал артист.

Он также отверг информацию о том, что у его извинений за спровоцированные им в последние годы скандалы могла быть коммерческая составляющая. По словам рэпера, важно, чтобы те, кто следит за его словами, поняли, что он хочет быть на стороне "любви и позитива".

В феврале 2025 года Уэст писал в своих соцсетях, что является нацистом, и признавался в симпатии к Адольфу Гитлеру. Позже артист опубликовал пост, в котором заявил, что после размышлений осознал, что не разделяет эту идеологию.

Через время он разозлил фанатов желанием выпустить колье со свастикой. В блоге он обратился к ювелирам, указав, что ищет дизайны для своего украшения, прикрепив фотографию свастики в стразах.

Некоторые поклонники отметили, что музыканту "надо успокоиться". Другие заявили, что его запомнят как "самого великого артиста, который разрушил свою же империю".

В ноябре рэпер встретился с главным раввином Марокко Йешаяху Йосефом Пинто и извинился за свои антисемитские высказывания.

