Экс-ассистентка рэпера Уэста обвинила его в изнасиловании и торговле людьми

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Бывшая помощница рэпера Канье Уэста (известен как Йе. – Прим. ред.) Лорен Пичотта обновила свой иск против музыканта, включив туда обвинения в изнасиловании и торговле людьми. Об этом пишет издание Variety.

Пичотта впервые обратилась в суд против Уэста в 2024 году. Она обвиняла его в домогательствах, незаконном увольнении и создании враждебной рабочей обстановки.

В обновленном иске Уэст был обвинен также в побоях, нападении, гендерной дискриминации, неспособности предотвратить домогательства, преследовании, незаконном лишении свободы и умышленном причинении морального вреда.

В частности, исполнитель якобы требовал от помощницы носить обтягивающую одежду, заставлял смотреть, как он занимается сексом с другими женщинами, присылал ей непристойные снимки и требовал от нее того же.

Также, по словам Пичотты, рэпер якобы неоднократно настаивал "присоединиться к его сексуальным контактам", обещая за это карьерный рост. В противном случае он угрожал девушке увольнением, публичным унижением и онлайн-преследованием.



"Однажды Йе пытался проникнуть в нее пальцами. В другой раз он принудительно совершил с ней оральный секс", – говорится в жалобе.

В итоге, отмечают адвокаты Пичотты, Уэст уволил девушку в 2023 году, но продолжил преследование. В частности, он переехал в жилой комплекс, где жила пострадавшая, и однажды якобы схватил ее за горло.

После этого женщина уехала в штат Флорида, но на ее адрес начали регулярно приезжать экстренные службы. Утверждается, что ложные сообщения о тяжких преступлениях, якобы совершаемых у нее дома, начал посылать именно рэпер.

Представители Уэста еще не прокомментировали новые обвинения. При этом первоначальные претензии они назвали ложными и обещали подать встречный иск. По словам юристов рэпера, девушка сама шантажировала артиста и предлагала ему заняться сексом.

Ранее суд Нью-Йорка признал рэпера, продюсера Шона Комбса (известен как P. Diddy. – Прим. ред.) виновным в двух эпизодах транспортировки людей для занятия проституцией. По остальным пунктам, включая вымогательство и торговлю людьми, его сочли невиновным. Теперь вместо пожизненного заключения ему грозит до 10 лет тюрьмы.

