Кэсси Вентура в слезах раскрыла подробности жестокого обращения P. Diddy

Фото: ТАСС/ABACA/Hahn Lione

Певица Кэсси Вентура в ходе судебного разбирательства против рэпера P. Diddy (настоящее имя – Шон Комбс. – Прим. ред.) со слезами на глазах рассказала о систематических избиениях и унижениях, которым она подвергалась со стороны музыканта. Об этом сообщает BBC.

Как пояснила Вентура, их знакомство с Комбсом произошло, когда ей было 19 лет. Между ними возникли романтические отношения, при этом, согласно утверждению певицы, рэпер установил полный контроль над ее жизнью – оплачивал жилье и автомобиль. В качестве наказания он мог забрать технику, сказала она.

Певица отметила, что контроль распространялся на все аспекты ее жизни – от внешнего вида до повседневных занятий.

Вентура заявила, что со временем контроль со стороны рэпера перешел в физическое насилие. На заседании певица рассказала, что он бил ее по голове, бросал на пол, таскал за волосы и пинал.

Также она сообщила, что после года отношений Комбс привел ее на первую сексуальную вечеринку, где заставлял вступать в интимную связь с нанятыми мужчинами из эскорта, а сам наблюдал за происходящим.

"Я чувствовала себя ужасно. Это заставляло меня чувствовать себя никчемной", – сказала она.

Вентура утверждает, что соглашалась на участие в этих мероприятиях ради того, чтобы сделать его "счастливым". По ее свидетельству, подобные мероприятия продолжались в течение 3–4 суток. Для психологической защиты ей приходилось употреблять психоактивные вещества. Певица также сообщила, что Комбс выплачивал участникам суммы от 1,5 до 6 миллионов долларов.

Комбса арестовали 16 сентября 2024 года в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. P. Diddy обвинили в том, что он устраивал вечеринки, на которых раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

В феврале этого года адвокат музыканта Энтони Рикко отказался вести его дело. Кроме того, против P. Diddy было вынесено обвинительное заключение в связи с использованием принудительного труда.

В настоящее время защита рэпера пытается доказать в суде, что исполнитель был невменяем в момент предполагаемых преступлений.