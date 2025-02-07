Канье Уэст призвал освободить P. Diddy

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Американский рэпер Канье Уэст заявил о невиновности исполнителя Шона Комбса, известного под псевдонимом P. Diddy, опубликовав несколько постов в соцсети X

"Все эти знаменитости – не взорванные стервы. <…> Вы все смотрите, как наши братья гниют, никогда не совершая греха. Мы все видели, как они пытались отменить Криса Брауна (американский певец, приговоренный к пяти годам заключения условно за избиение певицы Рианны в 2009 году. – Прим. ред.), и никто ничего не сделал", – написал Уэст.

Кроме того, рэпер поделился в своем аккаунте видеозаписью разговора с сыном Комбса Кристианом. Однако из-за фонового шума невозможно разобрать, о чем именно они беседовали. Вероятно, они обсуждали арест Шона P. Diddy.

Причем после публикации ролика Уэст подписался на Комбса в запрещенной социальной сети, хотя раньше был подписан только на свою супругу Бьянку Цензори.

Вместе с тем музыкант создал специальную коллекцию для поддержки задержанного артиста. Уточняется, что 50% с ее продаж будут отправлены в помощь P. Diddy.

P. Diddy был арестован 16 сентября 2024 года в США после предъявления ему обвинений в насилии и торговле людьми. Согласно обвинительному заключению, артист устраивал вечеринки, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии.

Адвокаты музыканта просили назначить ему домашний арест под залог в размере 50 миллионов долларов, однако его было решено оставить под стражей. Суд над рэпером назначен на 5 мая 2025 года.

