Суд: P. Diddy устраивал развратные вечеринки и занимался секс-торговлей людьми

Американский рэпер P. Diddy находится под стражей после того, как его обвинили в насилии и секс-торговле людьми. Однако защита артиста, который давно обрел дурную славу из-за своих выходок, отрицает претензии к своему клиенту. Все подробности тайной жизни исполнителя, которая стала явью, – в материале Москвы 24.

Разврат, наркотики и шантаж

Фото: Chris Pizzello/Invision/AP

Музыкальный продюсер и рэпер P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс) сам приехал в Нью-Йорк, ожидая предъявления обвинений в насилии и секс-торговле людьми, рассказало издание The New York Times со ссылкой на представителей артиста. По данным СМИ, его задержали 16 сентября в одном из отелей на Манхэттене.

В обвинительном заключении сказано, что рэпер устраивал развратные вечеринки под названием Freak Offs, где раздавал гостям запрещенные вещества и принуждал их к половым актам с работниками секс-индустрии. По данным властей, подобные "приступы безумия" происходили регулярно и иногда длились несколько дней, из-за чего порой им даже требовались капельницы для восстановления.





из обвинительного заключения Комбс также использовал деликатные, постыдные и компрометирующие записи, которые он сделал во время Freak Offs, в качестве залога, чтобы обеспечить постоянное послушание и молчание жертв.

Многие свои преступления рэпер организовывал через собственную фирму, сказано в материалах дела. Согласно им, члены и сообщники организации принуждали людей заниматься проституцией и преступлениями, связанными с наркотиками. Также известны факты похищения, поджогов и взяточничества.

Защита Комбса просила назначить рэперу домашний арест под залог в 50 миллионов долларов, однако суд решил оставить Diddy за решеткой. Прокуроры назвали его "серийным преступником и обструкционистом", отметив, что он представляет угрозу для общества.

Представители артиста же продолжают настаивать, что он хоть и "не идеальный человек", но "не преступник".

"Мистер Комбс – боец. Он будет сражаться до конца. Он невиновен", – заявил журналистам адвокат артиста Марк Аньифило.

Истории жертв

P. Diddy не раз был замечен и в применении физического насилия. К примеру, в 2016 году в одном из отелей Лос-Анджелеса рэпер жестоко избил свою бывшую девушку Кэсси Вентуру. Она подала иск к музыканту и рассказала, что тот насиловал ее более 10 лет. Однако через сутки отказалась от обвинений, заявив о решении вопроса "мирным путем".

Аналогичное заявление тогда сделал и сам музыкант.





P. Diddy музыкальный продюсер и рэпер Мы разрешили этот вопрос мирным путем. Я желаю Кэсси и ее семье всего наилучшего. С любовью.

Также в суд на Комбса подавала бывшая порноактриса Адрия Инглиш и потребовала компенсацию в 50 миллиардов долларов. По словам пострадавшей, она находилась в сексуальном рабстве с 2004 по 2009 год, где ее регулярно заставляли принимать наркотики и оказывать интимные услуги. В конечном итоге ей удалось сбежать в Калифорнию, однако эхо тех событий, по признанию девушки, преследует до сих пор.

Кроме того, в суд на P. Diddy подал бывший продюсер музыканта Родни Джонс: он обвинил артиста в сексуальных домогательствах и потребовал выплату компенсации в размере 30 миллионов долларов. Зарубежные СМИ убеждены, что и певец Джастин Бибер был жертвой Комбса в подростковом возрасте: ранее в Сети появилось видео 2009 года, на котором артист был в компании с на тот момент 15-летним исполнителем.

"Где мы тусуемся и что делаем, не можем раскрыть. Но это определенно мечта 15-летнего подростка", – говорил на видео Diddy.





P. Diddy музыкальный продюсер и рэпер У меня нет юридической опеки над Джастином, но в течение следующих 48 часов он со мной, и мы собираемся сойти с ума.

Сам Джастин Бибер никак не комментировал эту ситуацию, однако в соцсетях многие начали связывать его лирическую песню Lonely с тяжелым прошлым. В тексте говорится о непростом юношестве, которое сопровождалось систематическим харассментом со стороны взрослых. Причем пользователи заметили, что Бибер часто плачет во время исполнения этой композиции.