Экс-футболиста сборной Бразилии приговорили к 4,5 года тюрьмы за изнасилование

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Бывшему футболисту "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвесу назначили 4,5 года тюрьмы по делу об изнасиловании. Об этом заявляет издание Marca.

Экс-футболист, который уже пробыл в тюрьме порядка года, будет находиться еще пять лет после освобождения под контролем сотрудников полиции. Кроме того, ему запрещено примерно 9,5 года приближаться или контактировать с пострадавшей, которой он должен выплатить также компенсацию на сумму 150 тысяч евро.

При этом сторона защиты Алвеса может подать жалобу в Высший суд Каталонии на решение суда, но бывший футболист будет и дальше находиться под заключением. Если апелляцию не удовлетворят в суде первой инстанции, то адвокаты могут подать иск в Верховный суд.

В январе прошлого года бывшего футболиста арестовали после того, как одна из женщин заявила на него в полицию, утверждая, что 30 декабря 2022 года Алвес совершил в отношении нее сексуальное насилие в одном из ночных клубов Барселоны. Потерпевшая отказывалась от компенсации.



Новости мира: испанский суд приговорил экс-защитника "Барселоны" к 4,5 года тюрьмы