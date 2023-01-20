Самый титулованный футболист в истории Дани Алвес задержан в Испании по делу о насилии

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Полиция арестовала в Барселоне бразильского футболиста Дани Алвеса по обвинению в сексуальных домогательствах, сообщает газета Marca.

Экс-игрока "Барселоны" доставили в суд, после того как он дал показания в полицейском участке. Судья решит, какую меру пресечения применить в отношении футболиста. По данным издания, маловероятно, что Алвеса отправят в тюрьму.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, что 30 декабря 39-летний Алвес засунул руку ей под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны. Полиция начала расследование.

На камерах видеонаблюдения зафиксировано, что футболист отдыхал с друзьями в клубе, когда к ним подошла компания девушек. Бразилец и одна из женщин одновременно отправились в туалет и вышли оттуда через несколько секунд. Алвес опроверг все обвинения в свой адрес.

Ранее сообщалось, что актеру Девину Рэтрею, сыгравшему старшего брата главного героя в картинах "Один дома" и "Один дома – 2", предъявили обвинение в изнасиловании.

В декабре 2021 года Рэтрея арестовали за нападение на свою возлюбленную, что побудило другую девушку, Лизу Смит, рассказать о произошедшем в 2017 году изнасиловании.

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