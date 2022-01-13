Обвиненного в изнасиловании сына Елизаветы II лишили воинских званий

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Сына королевы Елизаветы II принца Эндрю, которого обвинили в изнасиловании, лишили воинских званий и королевского патронажа. Об этом сообщает пресс-служба Букингемского дворца в Twitter.

Отмечается, что патронажи герцога Йоркского возвращены королеве с ее согласия.

"Герцог Йоркский не будет выполнять никаких публичных обязанностей и будет защищать себя в этом деле как частное лицо", – говорится в заявлении.

Ранее правозащитница Вирджиния Джуффре подала иск в федеральный суд Манхэттена, в котором обвинили принца Эндрю в изнасиловании. По ее словам, это произошло, когда ей было 17 лет.

Джуффре рассказала, что герцог Йоркский против ее воли вступил с ней в связь в Лондоне. При этом сам принц обвинение отрицает.

Ранее американского актера Криса Нота, известного по роли Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", обвинили в сексуальном насилии. Пострадавшие женщины, незнакомые друг с другом, заявили, что эти случаи произошли в 2004 и 2015 годах. Они утверждают, что рассказать о произошедшем именно сейчас их побудили болезненные воспоминания после выхода сиквела "И просто так".

