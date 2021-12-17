Мистера Бига из "Секса в большом городе" обвинили в изнасилованиях

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Американского актера Криса Нота, известного по роли Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе", обвинили в сексуальном насилии, сообщает News.ru.

Пострадавшие женщины, незнакомые друг с другом, заявили, что эти случаи произошли в 2004 и 2015 годах. Они утверждают, что рассказать о произошедшем именно сейчас их побудили болезненные воспоминания после выхода сиквела "И просто так".

В частности, 31-летняя женщина рассказала, что это произошло, когда она работала в одной из фирм в Лос-Анджелесе, с которой сотрудничал актер. Раскрыть, кто именно ее изнасиловал, она якобы тогда побоялась, опасаясь увольнения.

Вторая женщина по имени Лили отметила, что встретила Нота в 2015 году, когда работала в ночном клубе. Она утверждает, что актер изнасиловал ее у себя дома, куда пригласил после ресторана.

Сам актер уже прокомментировал заявления. Все обвинения он отвергает, называя ложью. По его словам, встречи с людьми, с которыми он виделся многие годы назад, происходили по обоюдному согласию.

"Эти истории могли произойти 30 лет назад или 30 дней назад. "Нет" всегда означает "нет" – это та грань, которую я не переступал. Встречи происходили по обоюдному согласию. Трудно не задаться вопросом о времени появления этих историй. Я не знаю наверняка, почему они всплыли именно сейчас, но я знаю следующее: я не насиловал этих женщин", – сказал актер.

Ранее актера Кевина Гатри, который исполнил роль мистера Абернати в серии фильмов "Фантастические твари", приговорили к трем годам лишения свободы за преступление сексуального характера.

Уточняется, что жертвой актера в 2017 году стала его 29-летняя знакомая. Она должна была встретиться с Гатри и его другом – актером Скоттом Ридом, но ей стало плохо по пути, поэтому мужчины отвезли ее домой к Риду и уложили в постель.

Там Гатри воспользовался беспомощным положением женщины и совершил насильственные действия. Актер отрицал свою вину, однако на нижнем белье жертвы специалисты обнаружили его ДНК. Суд в Глазго признал Гатри виновным и назначил наказание в виде тюремного заключения.