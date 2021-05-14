Актер из серии фильмов "Фантастические твари" получил срок за изнасилование

16:29
Фото: АР/Joel Ryan/Invision
Актера Кевина Гатри, который исполнил роль мистера Абернати в серии фильмов "Фантастические твари", приговорили к трем годам лишения свободы за преступление сексуального характера. Об этом сообщает шотландский телеканал STV News.
Уточняется, что жертвой актера в 2017 году стала его 29-летняя знакомая. Она должна была встретиться с Гатри и его другом – актером Скоттом Ридом, но ей стало плохо по пути, поэтому мужчины отвезли ее домой к Риду и уложили в постель.
Там Гатри воспользовался беспомощным положением женщины и совершил насильственные действия, в то время как Рид звонил в медицинскую справочную службу.
Актер отрицал свою вину, однако на нижнем белье жертвы специалисты обнаружили его ДНК. Стало известно, что суд в Глазго признал Гатри виновным и назначил наказание в виде тюремного заключения.
Ранее актера Ноэля Кларка, известного по роли Микки Смита в сериале "Доктор Кто", лишили премии BAFTA из-за обвинений в домогательствах.
Уточняется, что Британская академия кино и телевизионных искусств присудила актеру награду в начале месяца. Сразу после этого больше 20 женщин заявили о домогательствах с его стороны и рассылке интимных фотографий.
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