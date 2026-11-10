FT: Европа может вернуться к переговорам с Россией по неразмещению ракет

Фото: 123RF.com/jorisvo

Европейские чиновники готовы к переговорам с Россией о договоренностях, которые ограничивают развертывание отдельных видов ракет. Об этом пишет RT со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, речь идет о возможности вернуться к механизмам предотвращения конфликтов, действовавшим во времена холодной войны. Именно такие инструменты, по словам чиновников, они намерены обсуждать в диалоге с российской стороной.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала развертывание американских комплексов ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Норвегии дестабилизирующим шагом НАТО.

По словам дипломата, намерение Альянса обрести потенциал для ударов вглубь российской территории не скрывается. Также предпринимается попытка взять "под прицел" водные пространства региона.

Кроме того, американские комплексы, выполненные на базе пусковых ячеек Mk-41, предназначены для пуска универсальных ракет, способных поражать цели на суше и на море.