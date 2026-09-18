МИД РФ потребовал от Японии вывести со своей территории американские комплексы Typhon

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Россия вручила Японии ноту протеста из-за размещения на острове Кюсю американских наземных комплексов Typhon для запуска ракет средней и меньшей дальности и потребовала вывести их, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ноте, отправленной 3 сентября, указано, что Токио решил разместить эти комплексы, несмотря на неоднократные демарши с российской стороны. Также в МИД подчеркнули недопустимость развертывания подобных установок на территории Японии под любым предлогом вне зависимости от продолжительности и способов их размещения.

"16 сентября заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко в ходе встречи с послом Японии в Москве Акирой Муто призвал Токио отнестись к содержанию ранее направленной ноты самым серьезным образом", – отмечается в заявлении Захаровой.

Она также подчеркнула, что японскому руководству необходимо в полном объеме признать итоги Второй мировой войны, включая территориальные аспекты, касающиеся Курильских островов. Дипломат отметила важность отказа Японии от курса на ремилитаризацию.

Ранее министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми заявлял, что страна должна поддерживать надежную обороноспособность острова Хоккайдо на фоне того, что Россия "наращивает свою активность в Дальневосточном регионе" и повышает "стратегическое сотрудничество с Китаем".

