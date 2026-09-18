Джонни Депп представит свою первую скульптуру "Человек-кролик" на ярмарке в Турции

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Американский актер Джонни Депп представит свою первую скульптуру "Человек-кролик" (The Bunnyman) на арт-ярмарке Contemporary Istanbul в Турции. Об этом сообщил портал Deadline.

Двухметровую фигуру из белой бронзы покажут с 22 по 27 сентября под открытым небом на территории исторической османской верфи Tersane Istanbul. Скульптура изображает наполовину человека, наполовину кролика – хранителя с "мечом истины".

Идея образа возникла из рисунка сына Деппа Джека, который он нарисовал в возрасте пяти лет. Изображение напомнило актеру его собственный повторяющийся детский сон. Позже кролик появлялся в рисунках, картинах и принтах Деппа.

Над скульптурой Депп работал вместе с Sigg Art Foundation, Pantheon Art и миланской Fonderia Artistica Battaglia. Презентация "Человека-кролика" пройдет одновременно с выставкой работ актера A Bunch of Stuff в Музее современного искусства Шанхая, где представят более 200 его произведений.

Ранее сообщалось, что Депп ведет переговоры о съемках в шестой части "Пиратов Карибского моря". СМИ писали, что в следующей части фильма герой актера – капитан Джек Воробей – станет, вероятно, второстепенным персонажем. Основной сюжет будет развиваться вокруг героини актрисы Марго Робби.