Риелтор Свиридов: небольшой модульный дом обойдется россиянам от 3,5 млн рублей

Модульные дома, которые ценят за скорость возведения и доступность цены, начали разваливаться у россиян, сообщили СМИ. Почему конструкции разрушаются и какие альтернативы существуют, разбиралась Москва 24.

Дом не крепость?

Россияне пожаловались на разваливающиеся модульные дома всего через несколько лет после их возведения. В частности, собственники столкнулись с появлением грызунов внутри конструкций, а также насекомых, сырости и плесени, рассказал телеграм-канал Baza.

Кроме того, по данным издания, фиксируются случаи деформации конструкций: стены и другие элементы могут перекашиваться. При этом производители обещали покупателям, что срок службы таких домов составляет от 10 до 20 лет. Средняя стоимость объекта площадью 30–60 квадратных метров варьируется от 1,5 до 5 миллионов рублей, подсчитали СМИ.

Эксперты по качеству домов отметили в беседе с журналистами, что ключевой проблемой становится соблюдение технологии производства и монтажа. Особенно чувствительны такие конструкции к воздействию влаги, плюс на состояние влияют осадки, ветер, образование конденсата и возможные изменения фундамента. При нарушении правил сборки это приводит к ускоренному износу.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе встречи из цикла "Родина – это люди" рассказал о данных соцопроса, согласно которым в собственном доме хотели бы жить 63% россиян. Также он отметил, что население ежегодно вкладывает в строительство жилья около 16 триллионов рублей, причем более 60 миллионов из 100 миллионов квадратных метров вводимой недвижимости приходится именно на ИЖС.

По словам вице-премьера, власти планируют активнее развивать это направление. В частности, готовятся планы по предоставлению бесплатных земельных участков тем, кто за три года построит и зарегистрирует дом.

Также ранее в пресс-службе "Дом.рф" подсчитали, что с января по май 2026 года россияне оформили 42 тысячи кредитов на строительство и покупку частных домов на общую сумму 226 миллиардов рублей. Цифра оказалась в 1,7 раз больше по количеству и объему подобных сделок по сравнению с тем же периодом 2025-го.

"Не повсеместная ситуация"

Отдельные случаи разрушения модульных домов не следует рассматривать как приговор для всей технологии, заявил в разговоре с НСН заведующий кафедрой "Технологии и организация строительного производства" МГСУ Азарий Лапидус.



По мнению эксперта, проблема кроется не в модульной конструкции, а в ошибках проектировщиков, строителей и недобросовестности отдельных производителей. В частности, он предположил огрехи в плане тепло- и гидроизоляции объектов.





Азарий Лапидус заведующий кафедрой "Технологии и организация строительного производства” МГСУ Если модульные дома разрушаются, значит, они были установлены на фундаментные элементы, выполненные с ошибками. Я думаю, что это не повсеместная ситуация.

Эксперт подтвердил, что на сегодняшний день ИЖС пользуется колоссальной популярностью, а сектор охватывает от более доступных вариантов построек до дорогих усадеб.



"Модульные дома пригодны для использования и в самых южных, и в самых северных точках страны. Главное – чтобы были учтены все условия", – резюмировал эксперт.

"Подходят абсолютно всем"

Риелтор Олег Свиридов в беседе с Москвой 24 согласился с надежностью формата модульных домов, с чем столкнулся на собственном опыте.

"Я сам ездил смотреть производство модульных домов в Иваново, предоставили возможность переночевать в таком строении и сходить в модульную баню. Конкретно то, что я видел, – очень качественные дома", – поделился эксперт.

Свиридов предположил, что проблема разваливающихся построек заключается в трудности отслеживания соответствия стандартам, что связано с обилием предложения на этом рынке. Среди главных преимуществ Свиридов назвал сроки изготовления и возведения модульных домов. По его словам, вариант идеально подойдет тем, кто хочет жить и отдыхать на собственном участке в тот же сезон, когда он был куплен.

"Срок изготовления – где-то от 45 дней, покупатели вносят предоплату (не 100%), что очень удобно, и ждут, когда приедет бригада монтировать объект", – подчеркнул риелтор.





Олег Свиридов риелтор Такие дома подходят абсолютно всем, главным образом по бюджету. Цена квадратного метра начинается где-то от 60 тысяч рублей, дальше – по функционалу. Небольшой дом размером 50 метров с доставкой обходился заказчикам где-то от 3,5 миллиона рублей.

При этом к более высокому сегменту относятся каркасные дома, которые отличаются и бюджетом, и применяемыми технологиями. Если взять похожие по площади модульные проекты, разница в стоимости составит примерно от 20%, обратил внимание Свиридов.

Однако итоговая цена за квадратный метр зависит от наполнения: можно оформить отделку под ключ, частичную отделку, что-то сделать самому или заказать индивидуальный проект. Поэтому надо сравнивать каждый проект отдельно, заключил специалист.

