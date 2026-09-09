Усадьбу XVIII века в центре Москвы выставили на продажу за более чем 8 млрд рублей

В Сети нашли частную усадьбу в одном из районов Москвы, которая стоит более 8 миллиардов рублей. Какую еще элитную недвижимость предлагают состоятельным покупателям в столице и сколько за нее просят, расскажем в нашем материале.

Городская усадьба в центре Москвы

Историческая городская усадьба XVIII века выставлена на продажу в Орлово-Давыдовском переулке в центре Москвы. Согласно объявлению, комплекс состоит из четырех особняков общей площадью 4 700 квадратных метров, соединенных подземной галереей. В собственность входит и ландшафтный парк площадью 2 гектара с исторической липовой аллеей и зеленым лабиринтом, а также подземный паркинг на 20 машино-мест.

В хозяйском доме площадью 2 218 квадратных метров – потолки до 5,5 метра, три дровяных камина, бассейн со спа-зоной и мастер-блок с двумя гардеробными. Дом приемов включает парадный зал площадью 180 квадратных метров со вторым светом и потолками 8,8 метра.

На фасадах зданий сохранились уникальные мозаичные образы XIX века. Объект подходит как для частного проживания, так и для размещения офиса компании. Стоимость – порядка 8,2 миллиарда рублей.

Огромный дом на воде

Двухэтажный хаусбот (дом-лодка) общей площадью 480 квадратных метров пришвартован в районе Войковском на севере столицы. Судно датского дизайна и российской постройки, предназначенное для круглогодичного проживания, и аналогов ему в РФ, по заверениям продавца, не существует.

Внутреннее пространство включает гостиную-столовую площадью 53 квадратных метра, три спальни, три санузла и отдельную квартиру-студию для гостей. Открытые палубы и террасы занимают более 250 квадратных метров.

Инженерное оснащение включает в себя систему фильтрации забортной воды, станцию глубокой биологической очистки сточных вод, приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла, систему умный дом и ходовую камеру ночного видения. Корпус дома выполнен из судовой стали, а запас хода составляет 800 километров. Просят за него 129,9 миллиона рублей.

Особняк с бункером

В селе Козино Одинцовского городского округа Подмосковья выставлен на продажу особняк площадью 600 квадратных метров на участке в 17 соток. Отличительной особенностью продавец назвал подземный бетонный бункер площадью 200 квадратных метров.

Судя по объявлению, дом оборудован лифтом, имеет три этажа, цоколь и два балкона по периметру. Внизу обустроен кинозал с 3D, караоке, игровой приставкой и танцполом. На втором этаже – четыре спальни и два санузла, на третьем – зимний сад с фонтаном и стеклянной крышей.

На прилегающей территории находятся двухэтажный гараж с помещениями для прислуги, баня в японском стиле из лиственницы с сауной, бассейном, бильярдом и комнатой отдыха, а также пруд с форелью и стерлядью. Вся мебель, двери и лестницы изготовлены на заказ из дуба. Цена этого лота – 200 миллионов рублей.

С витражами Тиффани

В деревне Ватутинки недалеко от МКАД за 139 миллионов рублей предлагают купить трехэтажный монолитный дом площадью 720 квадратных метров. Объект выполнен в классическом английском стиле, интерьеры сочетают элементы неоготики и барокко. Есть СПА-зона с бассейном, три крытые видовые террасы и отдельная квартира для персонала.

В отделке использованы мрамор, травертин, оникс, массив дуба и инженерная доска. Витраж на потолке гостиной выполнен в технике Тиффани (диаметр купола – 4 метра), портал камина представляет собой копию камина европейского замка, а санузел мастер-спальни отделан ониксом с подсветкой.

Полы украшают наборные мраморные панно с включениями малахита и азула. Кроме того, на участке высажено более 400 хвойных крупномеров и сад из 600 сортов тюльпанов.

"Яйцо Фаберже" на Чистых прудах

Четырехэтажный дом в форме яйца на улице Машкова в Басманном районе готовы продать за 385,5 миллиона рублей.

Общая площадь необычного строения – 340 "квадратов". Внутренняя планировка включает четыре комнаты, две кухни, четыре санузла и лифт с прозрачной кабиной. На цокольном этаже расположены тренажерный зал и сауна, на первом – гостиная-столовая с кухней, на втором – две спальни с балконами и личными ванными комнатами.

Верхний уровень – купольная мансарда высотой 4,5 метра с потолком, расписанным в духе Ренессанса. Дом оснащен системой приточной вентиляции, противопожарной и охранной сигнализацией. Также имеется подземный паркинг на 4 машино-места и собственный дворик.

Эмоциональная покупка?

Сегмент необычной элитной недвижимости гораздо более узкий, чем рынок стандартных премиальных объектов, отметила в разговоре с Москвой 24 риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.

"Покупатель дорогого дома стал рациональнее: он оценивает не только архитектуру и эффектность, но и ликвидность, качество строительства, локацию, инженерные системы, содержание и потенциальную стоимость перепродажи", – отметила она.





Наталья Перескокова риелтор, эксперт по недвижимости У такого жилья есть своя аудитория. Это покупатели с достаточно высоким бюджетом, для которых недвижимость не просто квадратные метры, а способ подчеркнуть индивидуальность и образ жизни. Им неинтересен очередной условный "дорогой современный дом", похожий на десятки других. Они готовы платить именно за уникальность.

Однако чем более специфичен объект, тем меньше потенциальных покупателей. Если классический или современный дом можно адаптировать под разные вкусы, то, например, роскошный особняк в ярко выраженном восточном стиле уже предполагает определенную эстетику. А круглый дом, дворец в стиле барокко или объект с очень экзотическими интерьерами еще сильнее сужают аудиторию, подчеркнула специалист.

"Поэтому такие лоты могут продаваться дольше рынка и нередко требуют существенного дисконта относительно первоначальных ожиданий собственника. Цена здесь должна компенсировать покупателю тот факт, что при последующей продаже он тоже столкнется с ограниченным кругом потенциальных клиентов", – уточнила риелтор.

По ее словам, приобретают такую недвижимость, как правило, люди, которые уже имеют несколько объектов и не решают с помощью этой покупки стандартную жилищную задачу.

"Для них это может быть загородная резиденция, место для приема гостей, семейное имение или просто объект, который эмоционально "зацепил". В элитном сегменте эмоциональная составляющая покупки по-прежнему очень велика", – пояснила Перескокова.

В случае с экстравагантным объектом важно не только найти покупателя, но и правильно определить стоимость. Желающий должен приобрести не чужую мечту по цене, которую за нее заплатил предыдущий владелец, а свою собственную по адекватной рынку стоимости, резюмировала эксперт.

