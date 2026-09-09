Усадьбу XVIII века в центре Москвы выставили на продажу за более чем 8 млрд рублей

В Сети нашли частную усадьбу в одном из районов Москвы, которая стоит более 8 миллиардов рублей. Какую еще элитную недвижимость предлагают состоятельным покупателям в столице и сколько за нее просят, расскажем в нашем материале.
Городская усадьба в центре Москвы
Историческая городская усадьба XVIII века выставлена на продажу в Орлово-Давыдовском переулке в центре Москвы. Согласно объявлению, комплекс состоит из четырех особняков общей площадью 4 700 квадратных метров, соединенных подземной галереей. В собственность входит и ландшафтный парк площадью 2 гектара с исторической липовой аллеей и зеленым лабиринтом, а также подземный паркинг на 20 машино-мест.
В хозяйском доме площадью 2 218 квадратных метров – потолки до 5,5 метра, три дровяных камина, бассейн со спа-зоной и мастер-блок с двумя гардеробными. Дом приемов включает парадный зал площадью 180 квадратных метров со вторым светом и потолками 8,8 метра.
На фасадах зданий сохранились уникальные мозаичные образы XIX века. Объект подходит как для частного проживания, так и для размещения офиса компании. Стоимость – порядка 8,2 миллиарда рублей.
Огромный дом на воде
Двухэтажный хаусбот (дом-лодка) общей площадью 480 квадратных метров пришвартован в районе Войковском на севере столицы. Судно датского дизайна и российской постройки, предназначенное для круглогодичного проживания, и аналогов ему в РФ, по заверениям продавца, не существует.
Внутреннее пространство включает гостиную-столовую площадью 53 квадратных метра, три спальни, три санузла и отдельную квартиру-студию для гостей. Открытые палубы и террасы занимают более 250 квадратных метров.
Инженерное оснащение включает в себя систему фильтрации забортной воды, станцию глубокой биологической очистки сточных вод, приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией тепла, систему умный дом и ходовую камеру ночного видения. Корпус дома выполнен из судовой стали, а запас хода составляет 800 километров. Просят за него 129,9 миллиона рублей.
Особняк с бункером
В селе Козино Одинцовского городского округа Подмосковья выставлен на продажу особняк площадью 600 квадратных метров на участке в 17 соток. Отличительной особенностью продавец назвал подземный бетонный бункер площадью 200 квадратных метров.
Судя по объявлению, дом оборудован лифтом, имеет три этажа, цоколь и два балкона по периметру. Внизу обустроен кинозал с 3D, караоке, игровой приставкой и танцполом. На втором этаже – четыре спальни и два санузла, на третьем – зимний сад с фонтаном и стеклянной крышей.
На прилегающей территории находятся двухэтажный гараж с помещениями для прислуги, баня в японском стиле из лиственницы с сауной, бассейном, бильярдом и комнатой отдыха, а также пруд с форелью и стерлядью. Вся мебель, двери и лестницы изготовлены на заказ из дуба. Цена этого лота – 200 миллионов рублей.
С витражами Тиффани
В деревне Ватутинки недалеко от МКАД за 139 миллионов рублей предлагают купить трехэтажный монолитный дом площадью 720 квадратных метров. Объект выполнен в классическом английском стиле, интерьеры сочетают элементы неоготики и барокко. Есть СПА-зона с бассейном, три крытые видовые террасы и отдельная квартира для персонала.
В отделке использованы мрамор, травертин, оникс, массив дуба и инженерная доска. Витраж на потолке гостиной выполнен в технике Тиффани (диаметр купола – 4 метра), портал камина представляет собой копию камина европейского замка, а санузел мастер-спальни отделан ониксом с подсветкой.
Полы украшают наборные мраморные панно с включениями малахита и азула. Кроме того, на участке высажено более 400 хвойных крупномеров и сад из 600 сортов тюльпанов.
"Яйцо Фаберже" на Чистых прудах
Четырехэтажный дом в форме яйца на улице Машкова в Басманном районе готовы продать за 385,5 миллиона рублей.
Общая площадь необычного строения – 340 "квадратов". Внутренняя планировка включает четыре комнаты, две кухни, четыре санузла и лифт с прозрачной кабиной. На цокольном этаже расположены тренажерный зал и сауна, на первом – гостиная-столовая с кухней, на втором – две спальни с балконами и личными ванными комнатами.
Верхний уровень – купольная мансарда высотой 4,5 метра с потолком, расписанным в духе Ренессанса. Дом оснащен системой приточной вентиляции, противопожарной и охранной сигнализацией. Также имеется подземный паркинг на 4 машино-места и собственный дворик.
Эмоциональная покупка?
Сегмент необычной элитной недвижимости гораздо более узкий, чем рынок стандартных премиальных объектов, отметила в разговоре с Москвой 24 риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова.
"Покупатель дорогого дома стал рациональнее: он оценивает не только архитектуру и эффектность, но и ликвидность, качество строительства, локацию, инженерные системы, содержание и потенциальную стоимость перепродажи", – отметила она.
Однако чем более специфичен объект, тем меньше потенциальных покупателей. Если классический или современный дом можно адаптировать под разные вкусы, то, например, роскошный особняк в ярко выраженном восточном стиле уже предполагает определенную эстетику. А круглый дом, дворец в стиле барокко или объект с очень экзотическими интерьерами еще сильнее сужают аудиторию, подчеркнула специалист.
"Поэтому такие лоты могут продаваться дольше рынка и нередко требуют существенного дисконта относительно первоначальных ожиданий собственника. Цена здесь должна компенсировать покупателю тот факт, что при последующей продаже он тоже столкнется с ограниченным кругом потенциальных клиентов", – уточнила риелтор.
По ее словам, приобретают такую недвижимость, как правило, люди, которые уже имеют несколько объектов и не решают с помощью этой покупки стандартную жилищную задачу.
"Для них это может быть загородная резиденция, место для приема гостей, семейное имение или просто объект, который эмоционально "зацепил". В элитном сегменте эмоциональная составляющая покупки по-прежнему очень велика", – пояснила Перескокова.
В случае с экстравагантным объектом важно не только найти покупателя, но и правильно определить стоимость. Желающий должен приобрести не чужую мечту по цене, которую за нее заплатил предыдущий владелец, а свою собственную по адекватной рынку стоимости, резюмировала эксперт.