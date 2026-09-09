Apple презентовала iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max

Фото: youtube.com/Apple

Американская компания Apple начала презентацию новых продуктов, среди которых iPhone 18, первый раскладной "яблочный" смартфон iPhone Ultra и часы Apple Watch Series 12. Трансляция ведется на официальном сайте Apple Events и YouTube-канале корпорации.

Новые устройства представил гендиректор Apple Джон Тернус, который с 1 сентября сменил на должности Тима Кука. Первыми он представил iPhone 18 и iPhone 18 Pro Max.

Смартфон получил четыре возможных цвета: бургунди, светло-голубой, классический черный и серебристый. В нем установлен 2-нанометровый процессор A20 Pro – 6-ядерный CPU и 7-ядерный GPU. При его создании инженеры вдохновлялись M-серией. Графика ускорилась на 40%, также улучшено охлаждение процессора.

Емкость аккумулятора тоже выросла. Во время просмотра видео Pro-версия проработает 36 часов, Pro Max – 48 часов. В общей сложности устройства держат заряд до 30 часов. Зарядить их до 50% можно за 15 минут. Также стекло в новом iPhone будет меньше нагреваться при нагрузках.

Помимо этого, компания анонсировала обновление платформы Apple Intelligence. Искусственный интеллект Siri AI стала агентной. В частности, появился сквозной контекст, анализ событий в календаре, переписок и прочего. ИИ научился взаимодействовать более с чем 250 приложениями. Также добавили возможность удаления объектов на фотографии.

В обновленной Siri нет поддержки русского языка. Несколько европейских языков разработчики обещают добавить в октябре.

Часы Apple Watch Series 12 получили увеличенную площадь поверхности электрода для лучшего контакта с кожей при считывании ЭКГ, а фотодиоды расположены кольцом для улучшения оптического контроля за счет более эффективного улавливания света. Благодаря этому часы отслеживают пульс каждые 5 секунд, то есть в 60 раз чаще, чем более старые модели.

Кроме того, 12-х Apple Watch установлены новые микрофоны, которые не только лучше распознают голосовые команды, но и сигналы тревоги, плач ребенка, дверной звонок и другие звуки.

Наушники AirPods 5 поколения получили обновленную систему шумоподавления, который стал на 50 % эффективнее и теперь предусмотрен даже в самой бюджетной комплектации. Их звуковой профиль оснащен адаптивным эквалайзером. Кроме того, наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IP57 и могут работать до пяти часов со всеми включенными функциями.

Также ожидается презентация складного iPhone Ultra. По предварительным данным, размер внутреннего дисплея составит 7,76–7,8 дюйма с минимальной глубиной сгиба. Внешний дисплей будет 5,49–5,5 дюйма. Процессор останется таким же, как у iPhone 18 – 2-нанометровый чип A20 Pro. Оперативная память составит 12 гигабайт, а встроенная будет варьироваться от 256 гигабайт до 1 терабайта.

Ранее СМИ писали, что iPhone Ultra может выйти на российский рынок со стартовой ценой около 400 тысяч рублей за базовую версию. Массовые поставки телефона ожидаются в октябре. Высокую стоимость гаджета эксперты связали с ажиотажным спросом, сложной логистикой и возможным дефицитом первых партий.