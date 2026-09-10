Медведев заявил, что фракция "Единой России" в Госдуме заметно обновится

Фото: Агентство ''Москва''/Александр Авилов

Думская фракция "Единой России" после выборов заметно обновится, среди кандидатов в депутаты – 80 ветеранов специальной военной операции. Об этом заявил председатель партии, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью газете "Ведомости".

"Уже сейчас можно сказать, что думская фракция "Единой России" заметно обновится: среди кандидатов в депутаты много новых лиц. Например, только ветеранов спецоперации – 80 человек", – отметил Медведев.

Председатель партии добавил, что до выборов рано рассуждать о конфигурации новой Госдумы, хотя консультации между партиями ведутся и в разгар политической борьбы.

Медведев также заявил, что выборы в Госдуму впервые проходят в условиях, когда Россия ведет борьбу с врагом, который пытается использовать электоральный период, чтобы ослабить страну изнутри и помешать достичь целей спецоперации.

"Наша страна на войне. Что может быть труднее и драматичнее для государства и людей? Сравнивать текущую кампанию с предыдущими бессмысленно: мы впервые в новейшей истории выбираем Госдуму в то время, когда Россия ведет бескомпромиссную борьбу с омерзительным врагом – оголтелыми киевскими нацистами и их отмороженными хозяевами", – сказал он.

Политик также подчеркнул, что "Единая Россия" является важнейшим участником формирования государственного курса, а ее главная задача – создавать образ будущего России.

"Единая Россия" – полноценный и важнейший участник формирования государственного курса. Странно противопоставлять его образу будущего страны. Потому что государственный курс и должен воплощать образ будущего. Так оно и происходит. К тому же этот образ не статичен, его формирование – постоянный живой процесс. И главная политическая задача "Единой России", – сказал Медведев.

Он добавил, что современные вызовы делают неотъемлемой частью будущего России технологическое лидерство, сильную армию, многодетные семьи и традиционные ценности. Параметры образа будущего уточняются постоянно вместе со стратегией его воплощения через государственную политику, конкретные меры регулирования и шаги власти.

Медведев также отметил, что партия открыто дискутирует с парламентской оппозицией, но по главному вопросу – защиты Родины – подходы у всех одинаковые.

"Но мы должны доказать, что наши принципы работают. Что они правильные, а где-то единственно возможные. Одновременно мы отражаем инспирированные извне информационные атаки враждебных России сил. Мы изначально понимали эти риски и были готовы к ним. В этом специфика избирательной кампании-2026", – заключил он.

Единый день голосования в России состоится 18, 19 и 20 сентября. В эти дни состоятся выборы депутатов Госдумы, глав 11 регионов и депутатов законодательных органов власти в 39 субъектах РФ.

Отдать свой голос также смогут россияне, находящиеся за рубежом: избирательные участки заработают как минимум в 31 стране. В Белоруссии будут открыты 7 точек для голосования.