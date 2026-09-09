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Новости

09 сентября, 21:31

Происшествия

В Домодедово задержали подростка за запуск пиротехники

Фото: MAX/"Подмосковная полиция"

В Домодедово сотрудники полиции задержали подростка, который запускал пиротехнику в общественном месте. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД.

Инцидент выявили во время мониторинга интернета. На опубликованном видео группа молодых людей нецензурно выражалась и запускала пиротехнику. Полицейские установили одного из участников – им оказался местный житель 2012 года рождения.

Нарушителя опросили в присутствии законного представителя. В ведомстве добавили, что сейчас выясняются обстоятельства произошедшего, а также устанавливаются все причастные к инциденту.

Ранее в Подмосковье 15-летний юноша поджег заправочную колонку на автозаправке. Возгорание оперативно потушили работники АЗС.

Подросток рассказал, что совершить поджог его заставили неизвестные, которые связались с ним через мессенджер и представились правоохранителями. Они убедили его, что заправка принадлежит террористам, а доходы от нее идут на нужды ВСУ.

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