Медведев заявил о вероятности перерастания украинского конфликта в мировой

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Украинский конфликт имеет все предпосылки для того, чтобы перерасти в мировой. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью газете "Ведомости".

"Конечно, мы все заинтересованы в том, чтобы конфликт завершился как можно скорее. Он должен завершиться на наших условиях для того, чтобы пресечь возможность конфликта в будущем, разрастания его в мировой конфликт", – сказал Медведев.

Также он подчеркнул, что если Москва не добьется завершения конфликта на Украине на своих условиях, то он будет реанимирован в будущем.

По его мнению, недружественные государства, которые "добра не желают" России, будут стараться расшатывать устои страны и при любой возможности попытаются поделить ее на части. Медведев отметил, что раньше подобные утверждения выглядели как "пропагандистская страшилка", однако сейчас ситуация изменилась.

"Можно пытаться подтачивать устои государства, не вступая в прямой конфликт. Все эти гибридные конфликты на это и направлены", – пояснил политик.

Ранее в Кремле сообщили, что Россия уверена в своей победе в украинском конфликте и она уже очень близка. Военные действия проходят успешно.

В свою очередь, глава евродипломатии Кая Каллас призвала Евросоюз увеличить поддержку Украины и усилить давление на Москву, что якобы позволит быстрее завершить конфликт.