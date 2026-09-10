Медведев опроверг слухи о мобилизации в России

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Потребности Вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, поэтому необходимости в мобилизации нет. Об этом в интервью газете "Ведомости" сообщил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Потребности же Вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев. Они истинные патриоты России. Именно поэтому никакой необходимости в мобилизации нет", – сказал Медведев.

Он также назвал слухи о якобы планируемой осенней мобилизации лживой провокацией со стороны украинских властей, которые испытывают тяжелейший дефицит людских ресурсов.

С аналогичным заявлением ранее выступил Владимир Путин, назвав "чушью собачьей" вбросы о том, что после выборов в Госдуму в России объявят новую волну мобилизации.

Президент РФ отметил, что слухи о мобилизации являются преднамеренной информационной атакой Украины. По словам Путина, сценария, при котором России понадобилось бы проведение новой мобилизации, не существует.