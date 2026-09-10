Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:20

Политика

Медведев опроверг слухи о мобилизации в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Потребности Вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, поэтому необходимости в мобилизации нет. Об этом в интервью газете "Ведомости" сообщил председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Потребности же Вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев. Они истинные патриоты России. Именно поэтому никакой необходимости в мобилизации нет", – сказал Медведев.

Он также назвал слухи о якобы планируемой осенней мобилизации лживой провокацией со стороны украинских властей, которые испытывают тяжелейший дефицит людских ресурсов.

С аналогичным заявлением ранее выступил Владимир Путин, назвав "чушью собачьей" вбросы о том, что после выборов в Госдуму в России объявят новую волну мобилизации.

Президент РФ отметил, что слухи о мобилизации являются преднамеренной информационной атакой Украины. По словам Путина, сценария, при котором России понадобилось бы проведение новой мобилизации, не существует.

Путин назвал слухи о мобилизации попыткой противника повлиять на выборы в Госдуму

Читайте также


политика

В РФ попал устойчивый к лекарствам штамм туберкулеза

Ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году

Эксперты уточняют: прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно

Читать
закрыть

Почему техногении боятся бесконтрольного ИИ?

Эксперты выступили с жестким предупреждением о рисках

Читать
закрыть

Каким автомобилям угрожает бензин ниже класса "Евро-5"?

Этот бензин отличается от Евро-2–4 содержанием серы, свинца и некоторых металлов

Наибольшему воздействию такого топлива подвержены современные модели

Читать
закрыть

Как высыпаться, живя рядом с шумными дорогами?

Чтобы нормализовать ночной отдых, можно улучшить звукоизоляцию

Еще вариант – приобрести беруши

Читать
закрыть

Теневой прокат голливудского кино в РФ под угрозой закрытия

Эксперты уверены: практика прекратится в течение ближайших двух-трех месяцев

В отрасли уже обсуждается новая модель работы залов

Читать
закрыть

Действительно ли "Оземпик" способен убить человека?

Жительница Краснодара связала серьезные проблемы со здоровьем с курсом инъекций

Эксперты уверены: иногда из-за препарата может возникнуть желчекаменная болезнь

Читать
закрыть

Чем может обернуться привычка подкармливать зверьков в парках?

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства

Читать
закрыть

Хоррор-квесты в лесу завоевали популярность у москвичей

Локация, игра актеров позволяют погрузиться в атмосферу, провоцируя выброс адреналина

Эксперты уточняют: реакция на страх приносит сильное возбуждение, а потом эйфорию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика