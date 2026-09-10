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Происшествия

Мирный житель пострадал при атаке дрона на автомобиль в Белгородской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчина пострадал в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в Шебекино Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Пострадавшего с осколочным ранением ягодичной области доставили в районную больницу. Врачи оказывают ему помощь, после чего пациента транспортируют в городскую больницу Белгорода. Само транспортное средство было повреждено.

Кроме того, в Шебекино FPV-дрон ударил по парковке предприятия, повредив легковой автомобиль. Еще один беспилотник нанес повреждения предприятию и частному дому. Вследствие детонации нескольких дронов повреждены два легковых автомобиля, а также произошло возгорание кровли частного дома.

Атаки беспилотников зафиксированы и в других населенных пунктах региона. В селе Большетроицкое Шебекинского округа повреждены три автомобиля, один из которых сгорел полностью. В селе Новая Таволжанка ударом FPV-дрона поврежден грузовой автомобиль. В селе Нежеголь из-за детонации дрона произошло возгорание частного дома, а в селе Артельное пожар в частном доме ликвидировали сотрудники МЧС.

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа после детонации дрона поврежден забор частного дома. Еще один беспилотник нанес повреждения легковому и грузовому автомобилям, гаражу и частному дому. В результате последующих атак повреждены три частных дома и два легковых автомобиля. В селе Сергиевка FPV-дрон атаковал частный дом, повредив фасад и забор.

В поселке Малиновка Белгородского округа из-за удара БПЛА произошло возгорание частного дома. В селе Бочковка дрон повредил фасад и окна частного дома. В селе Красный Октябрь в результате детонации FPV-дрона повреждены два легковых автомобиля. В городе Грайворон дрон атаковал социальный объект, повредив фасад и окна, еще один беспилотник нанес повреждения двум частным домам. После детонации очередных БПЛА повреждены частный дом и объект инфраструктуры, часть жителей временно остается без электроснабжения.

В селе Глотово Грайворонского округа FPV-дрон ударил по частному дому, повредив окна, кровлю, двери и навес. В селе Смородино беспилотник повредил крышу частного дома, а в результате сброса боеприпаса с БПЛА дом сгорел. В селе Косилово из-за сброса боеприпасов поврежден социальный объект. В селе Березовка Борисовского округа дрон атаковал социальный объект, что привело к возгоранию кровли.

Ранее женщина и ее 4-летний сын пострадали в результате атаки ВСУ на село Ольховка в Курской области. По данным местных властей, у женщины множественные осколочные ранения рук и лица, а у ребенка – ранения голени, колена, живота и лица.

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