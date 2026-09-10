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"Известия": страховщики в РФ начали продавать полисы для покрытия ущерба от атак БПЛА

В России начали запускать новые страховки авто от атак БПЛА

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Российские страховые компании начали предлагать отдельные полисы, покрывающие убытки от повреждений автомобилей при атаках беспилотников. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на участников рынка.

В конце июля "РЕСО-Гарантия" запустила полис стоимостью от 4 тысяч рублей в год со страховой суммой до 1 миллиона рублей. Он покрывает ущерб от падения дронов и их частей, а также связанные с этим повреждения.

В сентябре о запуске аналогичного механизма объявило "Абсолют Страхование": цена защиты составит 3–8 тысяч рублей в зависимости от страховой суммы. В ВСК также заявили о планах выпустить отдельный продукт, который позволит страховать от атак беспилотных летательных аппаратов жилье и транспорт.

Соучредитель компании "Франк Авто" Ирина Франк объяснила готовность страховщиков брать на себя такой риск ростом спроса и накоплением статистики страховых случаев. По ее словам, в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и других крупных городах полис может найти значительную аудиторию благодаря невысокой цене.

При этом спрос, как считает Франк, будет во многом зависеть от простоты продукта: понятный лимит, четкие условия страхового случая и простой порядок получения выплаты могут обеспечить ему высокую привлекательность.

Экономист Ольга Гогаладзе отметила, что такой полис наиболее актуален для жителей приграничных регионов и территорий, регулярно подвергающихся атакам.

Ранее ВСУ атаковали Новороссийск. В результате пострадали 29 человек и еще 4 погибли. Власти объявили траур по погибшим. После атаки в городе был объявлен режим ЧС. СК возбудил уголовное дело о теракте.

В результате атаки на Новороссийск повреждения получили 472 квартиры в 73 многоквартирных домах и 69 частных домовладений. Наиболее серьезный ущерб зафиксирован в Восточном районе – шесть частных домов там разрушены практически до основания.

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