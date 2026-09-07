Купол храма Николая Чудотворца загорелся при атаке БПЛА на Тамбовскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Купол храма святителя Николая Чудотворца загорелся в результате удара украинского беспилотника в Никифоровском округе Тамбовской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов на оперативном совещании в областном правительстве.

Он добавил, что возгорание на высоте 40 метров удалось оперативно потушить. В правительстве области уточнили, что площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Первышов напомнил, что храм в селе Машково-Сурена был построен в 1903 году. С 2011 по 2022 год он восстанавливался силами местных жителей.

Ранее пожар произошел на 7–9-м этажах многоквартирного дома в подмосковной Кубинке после атаки БПЛА. Из здания эвакуировали 10 жильцов. В результате пострадали двое мужчин, они были доставлены в медучреждение.

