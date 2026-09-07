Скончался мужчина, пострадавший при нападении медведя в Бурятии

Фото: МАХ/"Бурприроднадзор"

Мужчина, пострадавший при нападении медведя в Закаменском районе Бурятии, умер в больнице. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов в мессенджере MAX.

Инцидент произошел в двух километрах от села Хуртага. Мужчина вместе с супругой пытался пригнать коров, когда на него напал хищник. Женщине удалось сбежать и позвать на помощь. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу.

"Спасти, к сожалению, мужчину не смогли. Он получил очень тяжелые травмы головы. Два хирурга боролись за его жизнь. Выражаю глубокие соболезнования родным", – написал Цыденов.

Ранее глава региона называл аномальной ситуацию с выходами медведей к населенным пунктам в Бурятии в этом году. По его словам, в районах, где звери появляются непосредственно в населенных пунктах и рядом с ними, принимают меры полиция, Росгвардия и охотники Бурприроднадзора.

Глава Бурятии просил жителей и туристов не рисковать и по возможности отказаться от походов в лес. Для контроля ситуации было сформировано 24 бригады охотников-медвежатников. Они дежурят в 12 районах, где встречи людей с медведями происходят наиболее часто.