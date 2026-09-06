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06 сентября, 14:51

Происшествия

В Бурятии назвали аномальным число выходов медведей к людям

Фото: depositphotos/LuaAr​

Ситуация с выходами медведей к населенным пунктам в Бурятии в этом году носит аномальный характер. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов в своем канале в МАХ.

По его словам, в районах, где звери появляются непосредственно в населенных пунктах и рядом с ними, принимают меры полиция, Росгвардия и охотники Бурприроднадзора. Цыденов призвал жителей и туристов не рисковать и по возможности отказаться от походов в лес.

"Не ходите в лес поодиночке. Создавайте больше шума, включите музыку. Исключите возможность неожиданной встречи. Если увидели вдалеке хищника, постарайтесь не провоцировать его", – написал глава региона.

По данным Бурприроднадзора, в республике зарегистрировали 74 случая выхода медведей, при этом 61 животное, представлявшее угрозу для людей, ликвидировали. Для контроля ситуации сформировали 24 бригады охотников-медвежатников. Они дежурят в 12 районах, где встречи людей с медведями происходят наиболее часто.

Ранее в селе Епишине Красноярского края четыре медведя забрались на территорию частного дома. Местная жительница сообщила в полицию, после чего прибывшие участковый и охотовед ликвидировали животных, так как они представляли прямую угрозу для людей.

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