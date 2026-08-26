Медведь напал на женщину и задрал корову в Новосибирской области

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Медведь в Новосибирской области задрал корову, а затем чуть не убил женщину, рассказал ИС "Вести" местный фермер Алексей Иванов.

Инцидент произошел в Колыванском районе, недалеко от деревни Мальчиха. С начала лета там находилось стадо примерно из 200 коров. За текущий год хищники убили две взрослые особи и восемь телят.

По наблюдениям местных жителей, чаще всего медведи появляются в поле зрения по ночам или ранним утром, преимущественно в дождь или туман.

На этот раз жена фермера услышала встревоженные крики стада и отправилась выяснить причину. Выйдя из машины и осветив путь фонариком, она заметила медведя.

Животное "кинулось" из табуна, но благодаря быстрой реакции женщина смогла спастись, она запрыгнула в машину. Медведь, в свою очередь, ушел в лес.

Ранее в Бурятии, в улусе Охор-Шибирь Тункинского района, медведь проник на придомовую территорию местного жителя. Мужчина успел сбежать, но в администрации предупредили, что хищник может повторно выйти к жилью. Местным жителям посоветовали не оставлять в открытом доступе пищевые отходы.

