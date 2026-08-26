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26 августа, 11:51

Технологии

Билл Гейтс признал, что искусственный интеллект превзошел его в программировании

Фото: AP Photo/Markus Schreiber

Основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью New York Times признался, что современные системы искусственного интеллекта уже значительно превосходят его в написании кода.

К такому выводу миллиардер пришел после знакомства с возможностями Claude Code – инструмента на основе искусственного интеллекта, разработанного американской компанией Anthropic.

"Осознание того, что теперь эти системы в значительной степени превосходят меня, вызывает у меня мысль: "Какого черта?" – заявил Гейтс.

Он подчеркнул, что именно в программировании разбирается лучше всего, поэтому способности системы поразили его особенно сильно. По словам Гейтса, за его карьеру технологические достижения удивляли его трижды: в 1980 году при знакомстве с графическим интерфейсом, ставшим базой для ПК, в 2022 году – с прототипом ChatGPT от OpenAI и в 2026-м – с Claude Code.

Гейтс также предупредил, что развитие ИИ несет риски, среди которых – массовые увольнения и возможное создание биооружия. Он выступил за усиление контроля над такими системами, введение налога на их использование и запрет на замещение людей ИИ в некоторых сферах.

Ранее стало известно, что ChatGPT рассказывал людям, как создавать и использовать биологическое оружие, причем делал это со "смертельной точностью". Например, ИИ дал пользователю инструкцию о приготовлении рицина – яда, запрещенного международными соглашениями.

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