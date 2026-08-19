В Южной Корее запустят реалити-шоу об отношениях с ИИ

Фото: 123RF.com/olegganko

В Южной Корее начнет выходить романтическое реалити-шоу, участники которого будут строить отношения с искусственным интеллектом. Об этом пишет Korea Herald.

Проект My AI Partner: Strange Romance ("Мой ИИ-партнер: Странный роман") создан телеканалом Mnet и стартует на SBS, позднее его планируют показать на Netflix.

Главными участниками шоу стали телеведущие Kian84 (Ким Хи Мин), Чан До Ен и актриса Ли Ю Би. Для каждого из них разработали виртуального партнера с учетом индивидуальных предпочтений – от внешности до голоса. ИИ-программы будут установлены на планшеты, которые участники станут брать с собой на свидания.

В рамках эксперимента герои будут путешествовать, посещать курорты и парки развлечений, ходить в рестораны и проводить время с искусственным интеллектом. Создатели шоу хотят выяснить, способны ли люди испытывать настоящие романтические чувства к ИИ.

Продюсер Сон Чон Мин объяснил, что на идею проекта подтолкнуло распространение отношений людей с "компьютером". По его словам, на фоне быстрого развития технологий все больше пользователей начинают испытывать к ИИ эмоциональную привязанность.

Один из участников, автор комиксов Kian84, признался, что во время съемок действительно начал испытывать чувства к своей ИИ-партнерше.

Ранее житель Китая попал в реанимацию после того, как использовал искусственный интеллект для интенсивного сброса веса. Он похудел на 18 килограммов за 45 дней, следуя программе тренировок и плану питания, составленному нейросетью, но затем потерял сознание и впал в кому. Медики диагностировали полиорганную недостаточность, вызванную хроническим недосыпом, скудным питанием и чрезмерными нагрузками.