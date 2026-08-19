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19 августа, 16:34

Политика

Путин призвал власти заранее подготовиться к возвращению бойцов из зоны СВО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин призвал правительство России заранее подготовиться к возвращению военных из зоны СВО после ее окончания: бывшие бойцы должны быть обеспечены работой и всеми необходимыми условиями для мирной жизни. Такое заявление он сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Много людей (вернутся. – Прим. ред.), их трудоустроить нужно, и они со здоровыми амбициями придут и так далее. Это серьезная работа, к которой надо заранее готовиться", – сказал президент России.

Глава государства подчеркнул, что одной из главных задач остается решение вопросов, связанных с поддержкой участников СВО и их семей.

Ранее Путин напомнил, что в стране действует целая система поддержки бойцов спецоперации и их близких. Господдержку получают как военнослужащие, находящиеся в зоне боевых действий, так и те, кто уже вернулся домой.

Он также указал на необходимость оперативного реагирования на проявления несправедливости в отношении участников СВО и их родственников. Эти люди должны чувствовать поддержку со стороны государства.

Путин заявил о важной роли ВМФ в решении задач СВО

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