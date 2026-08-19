Врач Черкасова рекомендовала заранее возвращать детей в школьный режим

19 августа, 16:40Общество
Фото: depositphotos/Valerii_Honcharuk
Ежедневное смещение времени пробуждения на полчаса и отказ от гаджетов перед сном помогут плавно вернуть ребенка в школьный режим. Об этом Москве 24 рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.
По ее словам, сейчас самое удачное время для того, чтобы начать адаптировать режим ребенка к школьным будням.
Прежде всего, надо сделать так, чтобы сразу после пробуждения ребенок хотя бы полчаса пребывал в какой-то активности. Если разбудить и затем оставить в покое, несовершеннолетний, скорее всего, снова ляжет спать.
"Можно, например, утром поставить перед ним бытовые задачи или отправиться на прогулку. Последнее хорошо тем, что яркий дневной свет воздействует на сетчатку и в мозг сразу передается сигнал о подавлении выработки мелатонина. Благодаря этому быстрее заканчивается инерция сна, уходит остаточная сонливость", – отметила врач.
Также в последние дни перед школой важно активизировать ребенка физически: чем больше он будет двигаться, тем сильнее начнет уставать и охотнее засыпать вечером, пояснила сомнолог.
Однако в последние 3–4 часа перед сном следует создавать спокойные условия: нужно заниматься неспешными домашними задачами, прогулками или просто общаться. При этом гаджеты в это время уже лучше убирать.
Соблюдая все вышеперечисленные правила, получится плавно перестроить режим ребенка до 1 сентября. Если этого не сделать, в первые две недели он рискует просто "вылететь" из академического процесса, потому что организм будет приходить в себя и ученик не сможет нормально усваивать информацию. Это приведет к мучительной адаптации, подчеркнула Черкасова.
Ранее врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко рассказал, как правильно выбрать ребенку школьную обувь. Главным образом следует обратить внимание на носок. Он должен быть достаточно широким, а не заостренным, чтобы пальцы не сжимались ни сверху, ни по бокам. В противном случае будет нарушаться кровообращение, ноги начнут быстро уставать.