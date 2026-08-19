Врач Черкасова рекомендовала заранее возвращать детей в школьный режим

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Ежедневное смещение времени пробуждения на полчаса и отказ от гаджетов перед сном помогут плавно вернуть ребенка в школьный режим. Об этом Москве 24 рассказала врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова.

По ее словам, сейчас самое удачное время для того, чтобы начать адаптировать режим ребенка к школьным будням.





София Черкасова врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Теперь каждый день ученика должен начинаться на полчаса раньше до того момента, пока не будет достигнут нужный результат. Это достаточно комфортный темп, однако многим родителям все же придется приложить определенные усилия, поскольку дети обычно не понимают важности перестройки и всеми силами сопротивляются.

Прежде всего, надо сделать так, чтобы сразу после пробуждения ребенок хотя бы полчаса пребывал в какой-то активности. Если разбудить и затем оставить в покое, несовершеннолетний, скорее всего, снова ляжет спать.

"Можно, например, утром поставить перед ним бытовые задачи или отправиться на прогулку. Последнее хорошо тем, что яркий дневной свет воздействует на сетчатку и в мозг сразу передается сигнал о подавлении выработки мелатонина. Благодаря этому быстрее заканчивается инерция сна, уходит остаточная сонливость", – отметила врач.

Также в последние дни перед школой важно активизировать ребенка физически: чем больше он будет двигаться, тем сильнее начнет уставать и охотнее засыпать вечером, пояснила сомнолог.

Однако в последние 3–4 часа перед сном следует создавать спокойные условия: нужно заниматься неспешными домашними задачами, прогулками или просто общаться. При этом гаджеты в это время уже лучше убирать.





София Черкасова врач-сомнолог, кандидат медицинских наук И дело не только в излучаемом ими свете, который по спектральным характеристикам похож на яркий дневной, а в эффекте психоэмоционального стимулирования. Ведь интернет – это всегда режим быстрого переключения стимулов, необходимости принимать какие-то решения, что является нагрузкой для нервной системы, а значит, мешает спокойному отходу ко сну.

Соблюдая все вышеперечисленные правила, получится плавно перестроить режим ребенка до 1 сентября. Если этого не сделать, в первые две недели он рискует просто "вылететь" из академического процесса, потому что организм будет приходить в себя и ученик не сможет нормально усваивать информацию. Это приведет к мучительной адаптации, подчеркнула Черкасова.

Ранее врач-ортопед, травматолог Андрей Литвиненко рассказал, как правильно выбрать ребенку школьную обувь. Главным образом следует обратить внимание на носок. Он должен быть достаточно широким, а не заостренным, чтобы пальцы не сжимались ни сверху, ни по бокам. В противном случае будет нарушаться кровообращение, ноги начнут быстро уставать.