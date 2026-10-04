04 октября, 19:54Происшествия
Мотоциклист погиб при столкновении с автомобилем в Подольске
Фото: MAX/"Подмосковная полиция"
Мотоциклист погиб в ДТП с автомобилем Lexus в Подольске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По предварительным данным, водитель Lexus, двигаясь попутно с мотоциклом, столкнулся с ним. В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.
Ранее в Подмосковье водитель легкового автомобиля сбил двух подростков, переезжавших дорогу на электросамокате. В результате аварии несовершеннолетних доставили в больницу.