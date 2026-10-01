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01 октября, 17:03

Происшествия

Один человек пострадал в массовом ДТП в Балашихе

Фото: МАХ/"Подмосковная полиция"

Один человек пострадал в аварии с участием четырех автомобилей в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД России.

По предварительной информации, ДТП произошло примерно в 14:10 на 17-м километре Щелковского шоссе. Водитель легковой машины Kia совершил попутное столкновение с тремя транспортными средствами.

"В настоящее время один человек обратился за медицинской помощью", – указали в ведомстве.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято предусмотренное законодательством решение.

Ранее автобус сбил 9-летнего мальчика на улице Тихонравова в Королеве. Предварительно, транспортное средство наехало на ребенка, когда тот переходил дорогу в неположенном месте. Малолетний получил травмы, его доставили в больницу.

Маршрутка столкнулась с пятью автомобилями в Балашихе

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