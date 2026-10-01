Биолог Сафонов дал советы, как москвичам вести себя во время "белкопада"

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Выпавшего из гнезда бельчонка нужно аккуратно положить в коробку и попробовать дать немного воды. Об этом Москве 24 рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Ранее стало известно, что в столице начался сезон "белкопада". Бельчата все чаще выпадают из гнезд, из-за чего горожане находят их в парках и во дворах.

По словам Сафонова, причина происходящего в том, что к осени бельчата подрастают и хотят активно исследовать окружающий мир, поэтому оказываются на земле.

"Обнаружив бельчонка, не нужно сразу думать, что он брошен. Мама может быть где-то поблизости и с большой вероятностью вернется за детенышем, чтобы перенести обратно в гнездо. Поэтому лучше малыша не трогать, иначе из-за оставшегося на шерсти человеческого запаха белка способна не принять его обратно", – предупредил эксперт.

Однако, если бельчонок ранен и обессилен, следует аккуратно подобрать его, но не голыми руками, потому что он может укусить. Эти животные переносят бешенство, лептоспироз, туляремию и различные паразитарные инфекции, напомнил Сафонов.





Дмитрий Сафонов биолог Можно сначала осторожно взять детеныша куском какой-то плотной материи, а затем поместить в небольшую коробку с отверстиями, чтобы была вентиляция. Коробку желательно застелить мягкой тканью и поставить в теплое место, чтобы малыш скорее согрелся.

Сразу кормить замерзшего напуганного бельчонка категорически запрещено: он может захлебнуться. Однако есть смысл очень аккуратно дать немного воды из пипетки, так как зверь наверняка обезвожен, посоветовал Сафонов.

Далее следует позвонить в единую справочную службу города, чтобы там помогли связаться с Центром реабилитации диких животных департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Бельчонком должны заниматься специалисты: попытки выкармливать животное дома грозят ему гибелью, предупредил биолог.

Ранее герпетолог и серпентолог Владимир Черлин предупредил о риске встречи с гадюкой в осеннем лесу. Она может укусить во время сбора грибов и ягод, когда человек тянется и нечаянно натыкается на пресмыкающееся, лежащее в траве или под листьями.

