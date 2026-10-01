Мост через Днепр загорелся в Киеве

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В Киеве после взрывов произошел пожар на одной из колонн Южного моста через Днепр. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

По данным журналистов, всего в районе моста произошло несколько взрывов. Другие подробности в сообщении не приводятся.

При этом мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале заявил, что движение метро и наземного общественного транспорта по мосту приостановлено. Он также подтвердил, что вблизи опорной части моста произошли взрывы. По его словам, специалисты "Киевавтодормоста" осматривают конструкцию.

Южный мост – один из мостов через Днепр в украинской столице, по нему проходит автомобильная дорога и Сырецко-Печерская линия метро.

Ранее на Украине сгорело складское помещение студии "Квартал 95", где хранился реквизит. Уточнялось, что там находились декорации и костюмы, которые труппа использовала на концертах и съемках шоу, фильмов и сериалов на протяжении 20 лет.

