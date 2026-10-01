Синоптик Леус: заморозки в Москве в первую декаду октября маловероятны

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вероятность заморозков в Москве в первую декаду октября будет невысокой. Об этом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, ночная температура увеличится на фоне ослабления антициклонального влияния и увеличения количества облаков.

"И если в Подмосковье при прояснениях температура еще будет опускаться близко к заморозкам, то в Москве в первой декаде октября их вероятность невелика", – рассказал Леус.

Он также напомнил, что в XXI веке средняя дата первых заморозков в столице приходится на 11 октября. Прогнозируемый теплый октябрь стремится к этому сроку, подчеркнул специалист.

Ранее метеоролог Евгений Тишковец предупредил о возможных первых заморозках в Москве ночью 4 октября. Он уточнил, что в условиях малооблачной антициклональной погоды температура в ночное время будет от 0 до минус 3 градусов. Днем воздух прогреется лишь до 9–12 градусов.