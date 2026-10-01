Мать критика Соседова пожаловалась на самочувствие после его похорон

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Антонина Соседова, 90-летняя мать музыкального критика и телеведущего Сергея Соседова, в беседе с РИА Новости рассказала о плохом самочувствии из-за низкого давления после похорон сына.

Женщина почувствовала себя плохо прямо во время похорон: у нее поднялось давление. Медики оказали ей необходимую помощь на месте, дав успокоительное.

Сама Антонина отметила, что госпитализация не потребовалась, в настоящий момент она находится дома. По словам женщины, ей нужно время, чтобы прийти в норму.

"Вчера давление было высокое, а сегодня очень низкое. Не очень себя чувствую, мне все же лучше, когда высокое", – сказала она.

Соседов ушел из жизни 23 сентября в возрасте 58 лет. Он почувствовал себя плохо в отеле в якутском городе Нерюнгри, куда приехал накануне, чтобы возглавить жюри конкурса моды и красоты "Жемчужина Дальнего Востока".

По словам матери критика, он умер во время медицинской операции после падения с лестницы. При этом в отеле позже указали, что он не падал, а почувствовал себя плохо на лестничном пролете.

Церемония прощания с Соседовым прошла 30 сентября в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Проститься с ним пришли сотни человек. Он был похоронен на Перепечинском кладбище в Подмосковье.