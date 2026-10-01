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01 октября, 16:02

Спорт

Агент Артема Дзюбы прокомментировал новость о завершении карьеры футболиста

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Агент футболиста Артема Дзюбы прокомментировал сообщения о завершении карьеры спортсмена словами "раздули новость". Такое заявление он сделал в беседе с Super.

Тем не менее, по его словам, Дзюба в ближайшее время выходить на поле действительно не будет.

"Он сказал слова, которые сказал. Может, еще сыграет в будущем, трансферное окно закрылось, поэтому играть он пока больше не будет. До зимы он пока играть не будет", – пояснил агент.

В свою очередь, главный тренер грозненского "Ахмата" Станислав Черчесов заявил, что Дзюба оставил значимый след в российском футболе. Он отметил, что футболист был важным игроком в его команде.

"Карьера у него была соответствующая. Добился всего, чего мог. Оставил след в нашем футболе, переписал многие рекорды. Только снимаю шляпу перед ним", – приводит слова Черчесова ТАСС.

Ранее Дзюба объявил о завершении карьеры. При этом он не исключил, что может выступить в Кубке России за одну из медиакоманд.

Футболист в 8 лет начал заниматься в академии "Спартака", а в 2005 году в возрасте 17 лет его перевели во взрослую команду. Дебютный матч за основной состав клуба Дзюба провел 2 июля 2006 года.

В 2015-м он перешел в петербургский "Зенит" на правах свободного агента. При этом сезон стал одним из самых успешных в карьере форварда. Кроме того, в сезоне-2018/19 он впервые стал чемпионом России. Сейчас Дзюба является лучшим бомбардиром в истории российского футбола и национальной сборной.

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