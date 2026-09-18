Глава РПЛ Алаев заявил, что Дзюба нужен лиге

Фото: Москва 24/Антон Великжанин​

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев считает, что нападающий Артем Дзюба необходим лиге. Об этом он рассказал ТАСС.

Он отметил, что всегда ждет футболиста.

В мае нападающий покинул тольяттинский "Акрон". В настоящий момент игрок находится в статусе свободного агента.

В апреле Дзюба стал лучшим бомбардиром "Акрона". В гостевом матче 25-го тура РПЛ против казанского "Рубина" спортсмен забил гол, ставший для него 18-м в составе клуба. До этого он разделял лидерство с венесуэльским форвардом Андресом Понсе.

Ранее футболист рассказал, что покинул "Зенит", так как не хотел находиться в запасе. Он подчеркнул, что деньги не являются для него удерживающим фактором в случае дискомфорта.