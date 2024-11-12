Футболист Дзюба ушел из "Зенита", чтобы не сидеть в запасе

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Российский футболист Артем Дзюба признался, что покинул клуб "Зенит", чтобы не находиться в запасе. Он подчеркнул, что деньги не способны удержать его в случае дискомфорта.

"Я мог продлить контракт, понизить зарплату в два раза. Но тогда я понимал, что продаюсь за деньги. Условно – за 2 миллиона евро сижу в запасе и, как Саня Ерохин, либо кубковый боец, или выхожу на замену в компенсированное время. Я не могу сидеть на скамейке запасных и просто смотреть", – цитирует его "Матч ТВ".

За команду "Зенита" спортсмен играл в период с 2015 по 2022 год. В настоящее время он является нападающим "Акрона", куда перешел в 12 сентября. Дзюба является четырехкратным чемпионом России в составе "Зенита". Кроме того, он два раза одерживал победу в Кубке РФ и еще четыре раза выигрывал Суперкубок России.

В прошлом месяце Дзюба смог избежать серьезной травмы во время матча с петербургским "Зенитом". Футболист начал проходить "период активного восстановления" под наблюдением врачей.