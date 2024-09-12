Футболист Артем Дзюба перешел в ФК "Акрон"

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Нападающий Артем Дзюба перешел в тольяттинский футбольный клуб "Акрон". Контракт с ним подписан до конца сезона 2024/2025 года, сообщили в пресс-службе ФК.

"Приветствуем Артема в нашем клубе и желаем ему успехов!" – отметили в "Акроне".

Свою карьеру Дзюба начал в 2006 году в московском "Спартаке", дебютировав в основном составе. Всего он провел 422 матча, играя за "Спартак", "Зенит", "Томь", "Ростов", "Арсенал" и "Локомотив". При этом за все это время он забил 160 голов и сделал 95 голевых передач.

Также Дзюба получил статус лучшего бомбардира в истории российского футбола. Кроме того, он успел выступить в еврокубковых турнирах – 30 встреч в рамках Лиги чемпионов и 25 – в Лиге Европы.

Кроме того, в составе петербургского "Зенита" футболист становился четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка России. Также Дзюба поиграл в турецкой Суперлиге за "Адана Демирспор".

Из своего последнего клуба "Зенит" Дзюба ушел в конце мая. До этого он оказался на втором месте в рейтинге упоминаемости в российских СМИ среди спортсменов из России по итогам 2023 года. Первую строчку занял теннисист Даниил Медведев, а третью – хоккеист Александр Овечкин.