Криштиану Роналду первым из футболистов преодолел отметку в 900 голов

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

Нападающий футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче группового этапа Лиги наций против команды Хорватии, передает ТАСС.

Этот забитый мяч стал 900-м в карьере футболиста. Роналду стал первым в истории футболистом, достигшим такой отметки.

Ранее Роналду заявлял, что не планирует участвовать в следующем чемпионате Европы. Турнир, который летом проходил в ФРГ, стал последним в карьере спортсмена.

Футболист уточнял, что всегда будет отдавать все силы в футболке сборной Португалии. Спортсмен подчеркнул, что никогда не боялся "браться за дело с головой", но этот чемпионат точно его "последний Евро".