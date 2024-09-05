05 сентября, 22:49Спорт
Криштиану Роналду первым из футболистов преодолел отметку в 900 голов
Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN
Нападающий футбольной сборной Португалии Криштиану Роналду забил гол в матче группового этапа Лиги наций против команды Хорватии, передает ТАСС.
Этот забитый мяч стал 900-м в карьере футболиста. Роналду стал первым в истории футболистом, достигшим такой отметки.
Ранее Роналду заявлял, что не планирует участвовать в следующем чемпионате Европы. Турнир, который летом проходил в ФРГ, стал последним в карьере спортсмена.
Футболист уточнял, что всегда будет отдавать все силы в футболке сборной Португалии. Спортсмен подчеркнул, что никогда не боялся "браться за дело с головой", но этот чемпионат точно его "последний Евро".